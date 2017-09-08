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Дмитрий Хомуха: ЦСКА реализовал свой шанс, "Амкар" – нет

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил важность победы "армейцев" в матче 9-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0).

"И "Амкар", и ЦСКА играли очень сдержанно – цена ошибки велика. И тем, и другим нужна была победа. Обе команды сделали акцент на оборону. "Армейцы" реализовали свой шанс, пермяки – нет. Так что, пожалуй, результат закономерен. Отрыв от "Зенита" довольно существенный. А перед ЦСКА стоит задача попасть в тройку, чтобы выступать в Лиге чемпионов и в следующем сезоне. Так что москвичам кровь из носа требовалось взять три очка на Урале", - цитирует Хомуху "Спорт-Экспресс".
Теги: Хомуха ЦСКА Амкар
Вчера, 23:19
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