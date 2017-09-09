Педро Роша: я перешел на флажке в "Спартак", а у Луана не срослось

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что на базе "Гремиу" он жил в одной комнате с Луаном, которым изначально интересовались красно-белые.– Да, общались. Более того, мы жили с ним на базе в одной комнате. И когда пошли разговоры о нашем переходе, общались с ним. В СМИ много обсуждалось. Но так получилось, что я перешел на флажке в "Спартак", а у Луана не срослось – не знаю, по каким причинам.– Буквально пару слов удалось выжать у Ромулу и Алекса. Не потому что они не хотели говорить, а просто переезд случился слишком быстро. Сам старался найти что-то в интернете, но обстоятельно поговорить ни с кем не удалось – не успел.