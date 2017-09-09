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Геннадий Орлов: Дзюба-то не хуже Дриусси

Телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба принесет пользу команде.

"Лично меня радует, что Дзюба не уехал. Дриусси требуется подмена. Аргентинец в принципе хорош, но Дзюба-то не хуже! Артем умеет забивать, у него есть чувство гола, чувство позиции, этот форвард эффективен на "втором этаже". Уверен – еще принесет пользу "Зениту", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Орлов Дриусси Дзюба Зенит
Сегодня, 01:20
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