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Ринат Билялетдинов: жду от "Спартака" нестандартных действий в матче с "Рубином"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ между "Спартаком" и "Рубином", который состоится 9 сентября.

"Матч должен быть интересным и напряжённым. Увидим, в каком состоянии предстанут команды после перерыва. Казанский клуб повторит своё излюбленное построение, которое помогло одержать победу в матче с ЦСКА, поэтому красно-белым придётся попотеть, чтобы добиться приемлемого результата.

Не думаю, что Каррера держит в голове последний матч с Бердыевым, который закончился разгромом в пользу рулевого казанцев (3:0). Это была другая команда и другой чемпионат, всё уже в прошлом. Если идти вперёд, смотря назад, можно на столб наткнуться, поэтому главный тренер "Спартака" будет думать больше над тем, как вскрывать массированную оборону и противостоять быстрым контратакам. Думаю, что в таком случае "Спартаку" могли бы помочь нестандартная игра Джано, его креативные действия, которые он показал в матче Грузия – Ирландия. В моменте с голом в ворота ирландской сборной он показал хороший приём, хорошее виденье поле, быстро принял решение. Игроки такого типа могут сильно помочь в матчах с такими соперниками, как "Рубин". Конечно, ломать схему ради того, чтобы встроить в неё грузинского футболиста, рискованно, но я говорю про принцип. Такие действия против массированной обороны могут сыграть на руку "Спартаку". Боюсь, одного Промеса будет мало. В общем, жду нестандартных действий от красно-белых", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Билялетдинов Р. Спартак Рубин
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