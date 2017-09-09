На "Открытие Арене" пройдёт матч между прокуратурами РФ и Италии

16 сентября 2017 года на стадионе "Открытие Арена" состоится товарищеский матч между командами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Национального управления Итальянской Республики по борьбе с мафией и терроризмом.Решение о проведении игры было принято после подписания в январе нынешнего года Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Национальным управлением Итальянской Республики по борьбе с мафией и терроризмом в ходе встречи Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки и Национального прокурора Итальянской Республики по борьбе с мафией и терроризмом Франко Роберти.Команда итальянских прокуроров собралась в 1994 году. За все время существования они сыграли около 450 матчей, в том числе и международных. Среди участников итальянской команды 8 человек входят в состав команды N.I.M. (Национальные магистраты Италии), трое из них уже приезжали в Москву на футбольный матч в 1998 году. Российскую прокуратуру представляют лучшие игроки в возрасте от 30 до 50 лет. В 1998 году сборная прокуратуры г. Москвы, имеющая богатый опыт в спорте и постоянно практикующая навыки в игре 11х11, обыграла итальянских соперников со счетом 2:1.На церемонии открытия 16 сентября со вступительным словом к командам и зрителям обратятся Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и Национальный прокурор Итальянской Республики по борьбе с мафией и терроризмом Франко Роберти. Матч традиционно завершится награждением команд вымпелами, кубками и памятными сувенирами.