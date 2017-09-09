Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Константин Генич: "Спартаку" будет непросто вскрыть оборону "Рубина"

Телекомментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином".

"Самая афишная игра тура. "Рубин" после двух поражений на старте свое добрал, игру стабилизировал, несмотря на уход некоторых футболистов из-за сложной финансовой ситуации. "Спартак" в подавленном состоянии. На команду много всего свалилось. Плюс не самая удачная трансферная кампания – "на флажке", кроме Педро Роши, никого не подписали. Защитника под Лигу чемпионов не купили, нападающего взяли, но при этом Зе Луиш получил повреждение и с "Рубином" не сыграет. "Спартаку" будет тяжело. Мы знаем, как "Рубин" обороняется: плотно, тесно, здорово перестраивается. Вскрыть эту защиту будет очень непросто. При этом свой шанс на контригре гости могут поймать – Канунников или Жемалетдинов убегут, Карадениз или Азмун сделают хороший пас, и свой гол казанцы так или иначе забьют. "Спартак", скорее всего, героически мяч тоже затолкает. Будет ничья", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Теги: Генич Спартак Рубин
Сегодня, 06:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.