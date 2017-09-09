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Матч "Динамо" - "Зенит" покажут в девяти странах мира

Встречу 9-го тура РФПЛ "Динамо" — "Зенит" покажут в девяти странах мира.

Телезрители из России смогут увидеть встречу на "Матч ТВ", жители и гости Петербурга и Ленинградской области — на канале "78".

Кроме того, матч будут транслировать в следующих странах:

Босния и Герцеговина — SportKlub 2 Serbia
Кипр — Cytavision Sports 7
Македония — SportKlub 2 Serbia
Сербия — SportKlub 2 Serbia
Словения — Sportklub 2 Slovenia
Турция — Tivibu Spor 3
Хорватия — Sportklub 2 Croatia
Черногория — SportKlub 2 Serbia

ФК "Зенит"
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 17:12
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