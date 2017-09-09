Матч "Динамо" - "Зенит" покажут в девяти странах мира

Встречу 9-го тура РФПЛ "Динамо" — "Зенит" покажут в девяти странах мира.Телезрители из России смогут увидеть встречу на "Матч ТВ", жители и гости Петербурга и Ленинградской области — на канале "78".Кроме того, матч будут транслировать в следующих странах:Босния и Герцеговина — SportKlub 2 SerbiaКипр — Cytavision Sports 7Македония — SportKlub 2 SerbiaСербия — SportKlub 2 SerbiaСловения — Sportklub 2 SloveniaТурция — Tivibu Spor 3Хорватия — Sportklub 2 CroatiaЧерногория — SportKlub 2 Serbia