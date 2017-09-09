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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Широков: важно, что дети смогли пообщаться со звездами футбола на открытии "Лужников"
Дети во время открытия стадиона "Лужники" находились рядом со звездами мирового футбола, что является важным моментом. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Роман Широков.
"Очень важно, что дети сегодня тут были и играли в футбол, - сказал Широков. - Они находятся рядом с мировыми звездами, могут с ними фотографироваться на обновленном стадионе".
"Очень важно, что дети сегодня тут были и играли в футбол, - сказал Широков. - Они находятся рядом с мировыми звездами, могут с ними фотографироваться на обновленном стадионе".
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