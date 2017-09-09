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Роман Широков: важно, что дети смогли пообщаться со звездами футбола на открытии "Лужников"

Дети во время открытия стадиона "Лужники" находились рядом со звездами мирового футбола, что является важным моментом. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Роман Широков.

"Очень важно, что дети сегодня тут были и играли в футбол, - сказал Широков. - Они находятся рядом с мировыми звездами, могут с ними фотографироваться на обновленном стадионе".
Теги: Широков
Сегодня, 19:25
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№1 Написал: миша панов (Сегодня, 19:48) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://1e5.jw1.ru
Регистрация: 9.09.2017
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