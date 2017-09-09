Леонид Кучук: у Гацкана оказалась довольно неприятная травма

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:2) заявил, что Александру Гацкану потребуется пройти медобследование.– Сказывается потеря концентрации. Один игрок прилетел только сегодня ночью после матчей в сборной, остальные приехали за 1-2 дня до игры. Этого следовало ожидать, когда прилетают с другого конца света. К тому же многие провели по два матча за сборные. Это потеря концентрации и неумение сконцентрироваться на игре.– Думбья ночью прилетел, сегодня провел две тренировки и выйти не мог. Я много раз сталкивался с тем, что африканские игроки после своих матчей чуть ли не кругосветку делают и сутками летят назад. Нужно понимать, что есть какие-то обязанности перед клубом, который платит зарплату и бонусы.– У Гацкана оказалась довольно неприятная травма, хотя сначала она казалась более легкой. Завтра сделаем обследование, Может, завтра-послезавтра он уже сможет начать работу или придется подождать 3-4 дня. Любой игрок, выходя на поле, должен соответствовать уровню "Ростова".