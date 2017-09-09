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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Кучук: у Гацкана оказалась довольно неприятная травма
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:2) заявил, что Александру Гацкану потребуется пройти медобследование.
– Сегодня было много потерь на своей половине, много грубых ошибок. Настолько сказываются потеря Мевли и травма Гацкана?
– Сказывается потеря концентрации. Один игрок прилетел только сегодня ночью после матчей в сборной, остальные приехали за 1-2 дня до игры. Этого следовало ожидать, когда прилетают с другого конца света. К тому же многие провели по два матча за сборные. Это потеря концентрации и неумение сконцентрироваться на игре.
– Почему в заявке не было Муссы Думбья?
– Думбья ночью прилетел, сегодня провел две тренировки и выйти не мог. Я много раз сталкивался с тем, что африканские игроки после своих матчей чуть ли не кругосветку делают и сутками летят назад. Нужно понимать, что есть какие-то обязанности перед клубом, который платит зарплату и бонусы.
– Что с Гацканом?
– У Гацкана оказалась довольно неприятная травма, хотя сначала она казалась более легкой. Завтра сделаем обследование, Может, завтра-послезавтра он уже сможет начать работу или придется подождать 3-4 дня. Любой игрок, выходя на поле, должен соответствовать уровню "Ростова".
"Спорт-Экспресс"
– Сегодня было много потерь на своей половине, много грубых ошибок. Настолько сказываются потеря Мевли и травма Гацкана?
– Сказывается потеря концентрации. Один игрок прилетел только сегодня ночью после матчей в сборной, остальные приехали за 1-2 дня до игры. Этого следовало ожидать, когда прилетают с другого конца света. К тому же многие провели по два матча за сборные. Это потеря концентрации и неумение сконцентрироваться на игре.
– Почему в заявке не было Муссы Думбья?
– Думбья ночью прилетел, сегодня провел две тренировки и выйти не мог. Я много раз сталкивался с тем, что африканские игроки после своих матчей чуть ли не кругосветку делают и сутками летят назад. Нужно понимать, что есть какие-то обязанности перед клубом, который платит зарплату и бонусы.
– Что с Гацканом?
– У Гацкана оказалась довольно неприятная травма, хотя сначала она казалась более легкой. Завтра сделаем обследование, Может, завтра-послезавтра он уже сможет начать работу или придется подождать 3-4 дня. Любой игрок, выходя на поле, должен соответствовать уровню "Ростова".
"Спорт-Экспресс"
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