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Аслан Дудиев: "Тосно" привёз сам себе два нелепых гола

Защитник "Тосно" Аслан Дудиев прокомментировал результат домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с "Анжи" (2:2).

"Привезли сами себе два нелепых гола, потом пытались отыгрываться. Под конец могли забить ещё, жалко, что сыграли вничью. Мы играли от соперника, старались играть первым номером и играть на победу. Все понимали, что игра на шесть очков. К сожалению, получилось так, что создали множество моментов, а забили только дважды. И ребята, и тренера верили, что сейчас забьём третий, в итоге получилось 2:2. Тренер поблагодарил ребят, что смогли отыграться. Будем думать, что делать дальше.

Как и с любой командой, будем выкладываться в матче со "Спартаком". Я не наблюдаю за проблемами красно-белых, у каждой команды свои проблемы", - цитирует Дудиева "Чемпионат.сом".
Теги: Дудиев Тосно Анжи
Сегодня, 20:06
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