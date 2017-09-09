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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (5)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (5)
Аслан Дудиев: "Тосно" привёз сам себе два нелепых гола
Защитник "Тосно" Аслан Дудиев прокомментировал результат домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с "Анжи" (2:2).
"Привезли сами себе два нелепых гола, потом пытались отыгрываться. Под конец могли забить ещё, жалко, что сыграли вничью. Мы играли от соперника, старались играть первым номером и играть на победу. Все понимали, что игра на шесть очков. К сожалению, получилось так, что создали множество моментов, а забили только дважды. И ребята, и тренера верили, что сейчас забьём третий, в итоге получилось 2:2. Тренер поблагодарил ребят, что смогли отыграться. Будем думать, что делать дальше.
Как и с любой командой, будем выкладываться в матче со "Спартаком". Я не наблюдаю за проблемами красно-белых, у каждой команды свои проблемы", - цитирует Дудиева "Чемпионат.сом".
"Привезли сами себе два нелепых гола, потом пытались отыгрываться. Под конец могли забить ещё, жалко, что сыграли вничью. Мы играли от соперника, старались играть первым номером и играть на победу. Все понимали, что игра на шесть очков. К сожалению, получилось так, что создали множество моментов, а забили только дважды. И ребята, и тренера верили, что сейчас забьём третий, в итоге получилось 2:2. Тренер поблагодарил ребят, что смогли отыграться. Будем думать, что делать дальше.
Как и с любой командой, будем выкладываться в матче со "Спартаком". Я не наблюдаю за проблемами красно-белых, у каждой команды свои проблемы", - цитирует Дудиева "Чемпионат.сом".
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