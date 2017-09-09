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Луиз Адриано не пожал руку Каррере после замены (видео)

На 88-й минуте домашнего матча 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заменил бразильского форварда Луиза Адриано на его соотечественника, новичка красно-белых Педро Рошу.

Адриано после этого сразу направился в раздевалку и не скрывал своего разочарования. Видимо, форвард был недоволен собственной игрой и количеством нереализованных моментов.

Каррера тоже не стал скрывать расстройства и махнул рукой в сторону футболиста.

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Теги: Адриано Каррера Спартак
Сегодня, 21:01
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№15 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:00) #
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online

Хватит искать интригу ,не пожал и пошел сразу купаться. Игрок переживает,боец.все ок.
Регистрация: 27.07.2016
№14 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отлично! Это показатель того,что игрок не равнодушен к результату матча и качеству собственной игры.

Цитата: utekay
Негр не узнал своего тренера
Зато увидел пару вонючих бомжей и харкнул соплями прямо в их поганые рожи.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№13 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:36) #
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Печаль какая joy joy joy
Регистрация: 15.07.2017
№12 Написал: grisha (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Негр не узнал своего тренера

Он ишо кричал, вопрошая у окружающих - ИХТО ЕТО ???
Регистрация: 19.04.2017
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Не из того пальца сенсации выcacвaeм - он через матч уходит так.

Негр не узнал своего тренера, мало ли кто писдит там кто-то у бровки...не пнул хоть?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:31) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Андриано на себя в обиде,а не на тренера..такой уж характер,что не может не радовать..
Регистрация: 14.12.2011
№9 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:24) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Расстроился после выхода один в один и незабитого мячика - понятно ведь!
Ну и на Карреру малость куйца положил... smirk


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№8 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 21:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
только не уважающий себя человек не жмет руку тренеру после матча, хоть Зидан, что Купетов. Выставил тренера, идущему для рукопожатия ему на встречу, идиотом...


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 21:20) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
трагедия то какая,нужно обязательно высосать из пальца,тьфу))
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ща мусолить будут.А всего навсего то Адриано говорит Каррере:"Да,я сразу в раздевалку,устал".Каррера махнул рукой типа:"Ну хрен с тобой,иди.Там поп.и.здим"


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Нашли-таки что-то скандальное, да?! smirk


Дык, гавно их привычная место...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (10)
online

Не из того пальца сенсации выcacвaeм - он через матч уходит так.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ничего страшного! теперь его Роша заменит! а Адриано на замены выходить будет!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: Батька (Сегодня, 21:08) #
  • +3
  •  (17)

Бред он махнул в сторону раздевалки типа пойду сразу выложился сильно устал журналюгам лишь бы какой бред найти
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (19)

Нашли-таки что-то скандальное, да?! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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