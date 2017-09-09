Луиз Адриано не пожал руку Каррере после замены (видео)

На 88-й минуте домашнего матча 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заменил бразильского форварда Луиза Адриано на его соотечественника, новичка красно-белых Педро Рошу.Адриано после этого сразу направился в раздевалку и не скрывал своего разочарования. Видимо, форвард был недоволен собственной игрой и количеством нереализованных моментов.Каррера тоже не стал скрывать расстройства и махнул рукой в сторону футболиста.