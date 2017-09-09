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Роман Зобнин: "Лужники"? Лучшей арены я просто не видел

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выразил восхищение стадионом "Лужники" после реконструкции арены.

"В старых "Лужниках" я был, кажется, два раза. Как болельщик: на матче России и Германии и, по-моему, встрече "Спартака" и "Химок". Как мне стадион? Я на самом деле в шоке. В первый раз тут. Он прекрасен! Лучшей арены я просто не видел – ни в Европе, нигде. У спартаковского все-таки немножко другие размеры. А вот со своей вместимостью в 80 тысяч "Лужники" – лучший стадион! Трибуны стали близко к полю. Футболисты почувствуют болельщиков, а болельщики – футболистов. Это очень важно", - цитирует Зобнина "Спорт-Экспресс".
Теги: Зобнин
Сегодня, 22:28
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№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 23:23) #
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online

ОЧ красивый стадион по факту , но что с ним делать и кто будет играть на нем ?
Регистрация: 29.03.2013
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если ты не видел тогда тебя жаль
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 23:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хз хз, если бакланы не клюют
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 23:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
в России и правда лучше нет,если объективно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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