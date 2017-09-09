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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Зобнин: "Лужники"? Лучшей арены я просто не видел
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выразил восхищение стадионом "Лужники" после реконструкции арены.
"В старых "Лужниках" я был, кажется, два раза. Как болельщик: на матче России и Германии и, по-моему, встрече "Спартака" и "Химок". Как мне стадион? Я на самом деле в шоке. В первый раз тут. Он прекрасен! Лучшей арены я просто не видел – ни в Европе, нигде. У спартаковского все-таки немножко другие размеры. А вот со своей вместимостью в 80 тысяч "Лужники" – лучший стадион! Трибуны стали близко к полю. Футболисты почувствуют болельщиков, а болельщики – футболистов. Это очень важно", - цитирует Зобнина "Спорт-Экспресс".
"В старых "Лужниках" я был, кажется, два раза. Как болельщик: на матче России и Германии и, по-моему, встрече "Спартака" и "Химок". Как мне стадион? Я на самом деле в шоке. В первый раз тут. Он прекрасен! Лучшей арены я просто не видел – ни в Европе, нигде. У спартаковского все-таки немножко другие размеры. А вот со своей вместимостью в 80 тысяч "Лужники" – лучший стадион! Трибуны стали близко к полю. Футболисты почувствуют болельщиков, а болельщики – футболистов. Это очень важно", - цитирует Зобнина "Спорт-Экспресс".
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