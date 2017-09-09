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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Маурисио: может, однажды я вернусь в "Спартак"
Бывший защитник "Спартака" Маурисио сообщил, что не исключает возвращения в московский клуб.
"В понедельник возвращаюсь в "Лацио". Было здорово увидеть матч моих друзей, победу "Спартака". Скучаю по всем. Год в Москве был великолепным, мы стали чемпионами. "Спартак" навсегда в моём сердце. Есть ли хоть какой-то шанс, что вернусь в "Спартак"? Зависит от "Спартака". Если вы спрашиваете о желании Маурисио, то у меня такое желание есть.
Каррера говорил, что хотел бы меня вернуть? Очень рад сейчас это услышать. Хотя "Спартак" уже мог меня купить, но не сделал этого. Мне сказали, что это решение тренера. И я это уважаю. Кто знает, может, однажды я вернусь в "Спартак". Если это случится, то я отдам всего себя, чтобы "Спартак" снова стал чемпионом
Я весь сезон отдавался клубу, посвящал себя тренировкам. Было приятно, что по мне соскучились. Мне сейчас болельщики подарили шарф. Благодарен "Спартаку" за всё, что он мне дал", - цитирует Маурисио "Чемпионат.сом".
"В понедельник возвращаюсь в "Лацио". Было здорово увидеть матч моих друзей, победу "Спартака". Скучаю по всем. Год в Москве был великолепным, мы стали чемпионами. "Спартак" навсегда в моём сердце. Есть ли хоть какой-то шанс, что вернусь в "Спартак"? Зависит от "Спартака". Если вы спрашиваете о желании Маурисио, то у меня такое желание есть.
Каррера говорил, что хотел бы меня вернуть? Очень рад сейчас это услышать. Хотя "Спартак" уже мог меня купить, но не сделал этого. Мне сказали, что это решение тренера. И я это уважаю. Кто знает, может, однажды я вернусь в "Спартак". Если это случится, то я отдам всего себя, чтобы "Спартак" снова стал чемпионом
Я весь сезон отдавался клубу, посвящал себя тренировкам. Было приятно, что по мне соскучились. Мне сейчас болельщики подарили шарф. Благодарен "Спартаку" за всё, что он мне дал", - цитирует Маурисио "Чемпионат.сом".
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