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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: "Спартак" доказал, что готов к Лиге чемпионов
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Рубином" (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о грядущем матче Лиги чемпионов с "Марибором" (13 сентября).
"Выбрал схему 3-5-2, потому что играли с "Рубином". О "Мариборе" будем думать завтра. Мы готовы к Лиге чемпионов. Мы доказали, что готовы. Физически мы хорошо себя чувствуем, это хороший показатель.
Нет понятия "стартовые игроки". Я выбираю состав, отталкиваясь от физической формы и соперника. Как и кто сыграет с "Марибором", решу на днях", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Выбрал схему 3-5-2, потому что играли с "Рубином". О "Мариборе" будем думать завтра. Мы готовы к Лиге чемпионов. Мы доказали, что готовы. Физически мы хорошо себя чувствуем, это хороший показатель.
Нет понятия "стартовые игроки". Я выбираю состав, отталкиваясь от физической формы и соперника. Как и кто сыграет с "Марибором", решу на днях", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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