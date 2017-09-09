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Массимо Каррера: "Спартак" доказал, что готов к Лиге чемпионов

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Рубином" (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о грядущем матче Лиги чемпионов с "Марибором" (13 сентября).

"Выбрал схему 3-5-2, потому что играли с "Рубином". О "Мариборе" будем думать завтра. Мы готовы к Лиге чемпионов. Мы доказали, что готовы. Физически мы хорошо себя чувствуем, это хороший показатель.

Нет понятия "стартовые игроки". Я выбираю состав, отталкиваясь от физической формы и соперника. Как и кто сыграет с "Марибором", решу на днях", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак Рубин
Вчера, 23:37
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4
(3)
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Можно просто смайлик))))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: ZeArt (Сегодня, 00:12) #
  • -1
  •  (5)

joy
Регистрация: 15.07.2017
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Уже? Быстро доказал , сразу и навсегда видимо. Посмотрим, что докажет ЛЧ Спартаку,3 место нормально будет для них.

Коту снова не поменяли лоток
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: yuri спб (Вчера, 23:55) #
  • -5
  •  (11)

Уже? Быстро доказал , сразу и навсегда видимо. Посмотрим, что докажет ЛЧ Спартаку,3 место нормально будет для них.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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