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Александр Григорян: в повседневной жизни дал бы в морду Журавелю

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян поведал о своем конфликте с комментатором Тимуром Журавелем, который произошел после матча с "Локомотивом". На тот момент Григорян тренировал "Анжи"

"Он просто решил провоцировать меня до конца. Понимаю, что у журналистов свои приемы. Тимур хотел вскрыть меня — он и вскрыл. Но ладно если бы он сделал это тонко. Нужно быть беспринципным человеком, чтобы, понимая состояние тренера, действовать так примитивно, как Журавель. Если уж ты специализируешься на падали, будь изящнее.

Пока пусть счет будет 1:0 в его пользу. Но Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но если в следующий раз встретимся — я его съем, блин, как сладкую булочку. Просто тьфу на него", — рассказал Григорян в интервью "Матч ТВ".
Теги: Григорян
Сегодня, 00:14
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(2)
№3 Написал: junga Сочи (Сегодня, 01:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
если бы журавль спросил где была его жена то в табло да, можно. но если речь за футбол, какие б ни были вопросы, вышел - отвечай, таковы правила игры. Да, и не забывай что журналист 2я по древности профессия, нашел на кого обижаться


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 00:35) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
так на хрена ты повелся как школьник?Дурной Аванес sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Идиот, млять, пи3длявый...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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