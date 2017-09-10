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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Григорян: в повседневной жизни дал бы в морду Журавелю
Главный тренер "Арарата" Александр Григорян поведал о своем конфликте с комментатором Тимуром Журавелем, который произошел после матча с "Локомотивом". На тот момент Григорян тренировал "Анжи"
"Он просто решил провоцировать меня до конца. Понимаю, что у журналистов свои приемы. Тимур хотел вскрыть меня — он и вскрыл. Но ладно если бы он сделал это тонко. Нужно быть беспринципным человеком, чтобы, понимая состояние тренера, действовать так примитивно, как Журавель. Если уж ты специализируешься на падали, будь изящнее.
Пока пусть счет будет 1:0 в его пользу. Но Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но если в следующий раз встретимся — я его съем, блин, как сладкую булочку. Просто тьфу на него", — рассказал Григорян в интервью "Матч ТВ".
"Он просто решил провоцировать меня до конца. Понимаю, что у журналистов свои приемы. Тимур хотел вскрыть меня — он и вскрыл. Но ладно если бы он сделал это тонко. Нужно быть беспринципным человеком, чтобы, понимая состояние тренера, действовать так примитивно, как Журавель. Если уж ты специализируешься на падали, будь изящнее.
Пока пусть счет будет 1:0 в его пользу. Но Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но если в следующий раз встретимся — я его съем, блин, как сладкую булочку. Просто тьфу на него", — рассказал Григорян в интервью "Матч ТВ".
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