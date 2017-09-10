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Георгий Джикия: в честь рекорда приготовили Промесу подарок, завтра вручим

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над "Рубином" в матче девятого тура РФПЛ.

"Глобальной проблемы в "Спартаке" нет, просто в отдельных матчах нам чего-то не хватало. Надеюсь, мы и дальше будем побеждать. Поначалу в первом тайме было трудновато, "Рубин" хорошо перестраивался, действовал грамотно. Хорошо, удалось забить. Победа закономерна. Поздравил ли команду Федун? Да, зашёл в раздевалку и поздравил.

Квинси Промес забил 50-й гол в 100-м матче за "Спартак"? Поздравили Квинси и завтра подарим ему подарок. Какой — не скажу. Увидите, если он выложит в "Инстаграм".

Мы на сто процентов доверяем и Реброву, и Селихову. У них такая же ротация, как у нас, полевых. Рад и за Тему, и за Селю, что они получают игровое время", - цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
Теги: Джикия Промес Спартак
Сегодня, 00:40
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