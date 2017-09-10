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Ян Казаев: может, "Тосно" сыграет на руку, что "Спартак" будет после Лиги чемпионов

Полузащитник "Тосно" Ян Казаев прокомментировал результат домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с "Анжи" (2:2).

"По моим впечатлениям и впечатлениям ребят в раздевалке, мы потеряли наш матч. Мы хорошо начали, забили быстрый гол. Потом две ошибки – и нам приходится отыгрываться. В раздевалке больше расстройство.

Вызов партнёров в сборную показал, что попасть в национальную команду можно и из "Тосно". Всё-таки это РФПЛ, на всех обращают внимание.

Будем готовиться к следующему матчу – может, нам сыграет на руку, что "Спартак" будет после Лиги чемпионов. Но это "Спартак", у него хороший подбор исполнителей", - цитирует Казаева "Чемпионат.сом".
Теги: Тосно Анжи Спартак
Сегодня, 08:41
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:05) #
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Все может быть,но я верю в победу Спартака !
Регистрация: 27.07.2016
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