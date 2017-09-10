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Аяз Гулиев: "Спартаку" повезло с группой в Лиге чемпионов

Полузащитник "Анжи" Аяз Гулиев, права на которого принадлежат "Спартаку", прокомментировал гостевую ничью с "Тосно".

"У нас в конце были моменты, могли выиграть. 2:2 на выезде – неплохой результат. Мы многое потеряли, сейчас в каждой игре надо набирать очки. Всегда хочется, чтобы болельщиков было как можно больше, но и пришедшие болели как надо. Думаю, "Спартаку" ничего не надо советовать перед игрой с "Тосно", они сами всё прекрасно знают. Может помешать только усталость.

В Лиге чемпионов красно-белым в любом случае будет максимально тяжело, на каждый матч надо выходить, как на последний. Можно сказать, что "Спартаку" повезло с группой, но в этом турнире нет слабых соперников", - цитирует Гулиева "Чемпионат.сом".
Теги: Гулиев Спартак Тосно Анжи
Сегодня, 09:47
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