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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Кирьяков: есть такое впечатление, что судьи "Зениту" чуть-чуть помогают
Бывший главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ "Динамо" - "Зенит".
- Два года назад "Динамо" вылетело, проиграв "Зениту". Может быть сейчас особенное желание взять реванш? Насколько принципиальность противостояния будет влиять на игру?
- Вряд ли это будет влиять. "Динамо" сильно изменилось. Если брать состав, который играл в том матче, из него осталось один-два человека. Новые футболисты, новые задачи у команды. Наверняка никто не загружает себя тем, что была такая игра, которая отправила "Динамо" в ФНЛ. Не стоит об этом и вспоминать. Что может помочь "Динамо" обыграть "Зенит" сейчас? Во-первых, уверенность в своих силах. Надо, чтобы они поняли, что своим составом могут обыграть любую команду. Калитвинцев наверняка работает с этим психологическим аспектом. Они доказали это со "Спартаком", вытащив практически проигранный матч. Еще не помешало бы немного удачи. Кроме того, надеюсь на квалифицированное судейство. Все-таки пока такое впечатление, что "Зениту" чуть-чуть помогают.
"Евро-футбол.ру"
- Два года назад "Динамо" вылетело, проиграв "Зениту". Может быть сейчас особенное желание взять реванш? Насколько принципиальность противостояния будет влиять на игру?
- Вряд ли это будет влиять. "Динамо" сильно изменилось. Если брать состав, который играл в том матче, из него осталось один-два человека. Новые футболисты, новые задачи у команды. Наверняка никто не загружает себя тем, что была такая игра, которая отправила "Динамо" в ФНЛ. Не стоит об этом и вспоминать. Что может помочь "Динамо" обыграть "Зенит" сейчас? Во-первых, уверенность в своих силах. Надо, чтобы они поняли, что своим составом могут обыграть любую команду. Калитвинцев наверняка работает с этим психологическим аспектом. Они доказали это со "Спартаком", вытащив практически проигранный матч. Еще не помешало бы немного удачи. Кроме того, надеюсь на квалифицированное судейство. Все-таки пока такое впечатление, что "Зениту" чуть-чуть помогают.
"Евро-футбол.ру"
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