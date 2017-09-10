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Сергей Кирьяков: есть такое впечатление, что судьи "Зениту" чуть-чуть помогают

Бывший главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ "Динамо" - "Зенит".

- Два года назад "Динамо" вылетело, проиграв "Зениту". Может быть сейчас особенное желание взять реванш? Насколько принципиальность противостояния будет влиять на игру?

- Вряд ли это будет влиять. "Динамо" сильно изменилось. Если брать состав, который играл в том матче, из него осталось один-два человека. Новые футболисты, новые задачи у команды. Наверняка никто не загружает себя тем, что была такая игра, которая отправила "Динамо" в ФНЛ. Не стоит об этом и вспоминать. Что может помочь "Динамо" обыграть "Зенит" сейчас? Во-первых, уверенность в своих силах. Надо, чтобы они поняли, что своим составом могут обыграть любую команду. Калитвинцев наверняка работает с этим психологическим аспектом. Они доказали это со "Спартаком", вытащив практически проигранный матч. Еще не помешало бы немного удачи. Кроме того, надеюсь на квалифицированное судейство. Все-таки пока такое впечатление, что "Зениту" чуть-чуть помогают.

"Евро-футбол.ру"
Теги: Кирьяков Зенит Динамо
Сегодня, 13:12
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11
(4)
№11 Написал: trent (Сегодня, 14:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Срач... laughing


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№10 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все-таки пока такое впечатление, что "Зениту" чуть-чуть помогают.

п..добол!) Попахивает выражениями обиженного свино-мусора!!! laughing


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:52) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
да да. за Зенит Забивают голы в ворота соперников. какие подонки


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:51) #
  • -8
  •  (8)
online

Пока летит все, помощь скромная - так, на пол-шишечки пока. Когда гаучо посинеют после оголубливания - маховик раскрутится на полную.

Ну прямым текстом ведь уже - уже согнули шею под медали.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:46) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Spartacus1971
Чуть-чуть?Мне кажется сильно помогают.

бггг...Спартак - 2 гола с пенальти из 12, Зенит - 0 голов с пенальти из 16

Да что ты. Ты же крыса бомжовая первый тролил нас в прошлом годы за голы без пенальтивплоть до 25 тура. Клоун невский smiley
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:41) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Чуть-чуть?Мне кажется сильно помогают.

А в чем конкретно?Были голы из вне игры,удаления соперников неадекватные,хоть один пенальти в чужие ворота?Срочно слезай с бромантана.Заговор любимая тема мясного клуба при никчемной игре.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Чуть-чуть?Мне кажется сильно помогают.

бггг...Спартак - 2 гола с пенальти из 12, Зенит - 0 голов с пенальти из 16


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 13:32) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
чуть чуть это мягко сказано,Вилковы и Еськовы уже обеспечили комфортный задел
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 13:29) #
  • -1
  •  (5)
online

Команда с 1 строчки играет с командой с 12-й. Конечно, самое важное в таком матче - как отсудят.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Чуть-чуть?Мне кажется сильно помогают.

Чья бы мычала....
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:16) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чуть-чуть?Мне кажется сильно помогают.
Регистрация: 12.02.2013
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