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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Мануэль Нойер: у нас было несколько хороших моментов, после которых мы должны были выходить вперёд
Фанаты "Зенита" оскорбляют Шунина во время матча с "Динамо"
Болельщики "Зенита" оскорбляют вратаря "Динамо" Антона Шунина во время матча 9-го тура чемпионата, сообщает "Р-Спорт".
Встреча между петербуржцами и бело-голубыми проходит в Химках.
Напомним, что в 2012 году игра между этими соперниками был прерван из-за использования болельщиками пиротехники. Одна из петард взорвалась рядом с Шуниным, голкипер получил повреждения.
Встреча между петербуржцами и бело-голубыми проходит в Химках.
Напомним, что в 2012 году игра между этими соперниками был прерван из-за использования болельщиками пиротехники. Одна из петард взорвалась рядом с Шуниным, голкипер получил повреждения.
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