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Фанаты "Зенита" оскорбляют Шунина во время матча с "Динамо"

Болельщики "Зенита" оскорбляют вратаря "Динамо" Антона Шунина во время матча 9-го тура чемпионата, сообщает "Р-Спорт".

Встреча между петербуржцами и бело-голубыми проходит в Химках.

Напомним, что в 2012 году игра между этими соперниками был прерван из-за использования болельщиками пиротехники. Одна из петард взорвалась рядом с Шуниным, голкипер получил повреждения.
Теги: Шунин Зенит Динамо
Сегодня, 15:16
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№10 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 16:27) #
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Когда же этих даунов уже перестанут пускать на матчи..
Регистрация: 2.03.2017
№9 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:22) #
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online

Что с них возмешь они же из культурной столицы приехали! Убогие! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№8 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 16:16) #
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Ничего удивительного. Это же быдло с культурной столицы приехало.
Регистрация: 3.04.2013
№7 Написал: Phil Москва (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
А бомжи, в своём стиле, на это ответят: - Не, это не мы. Это болельщики Динамо провокацию устроили
Регистрация: 5.06.2017
№6 Написал: pivas (Сегодня, 16:05) #
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ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ДИНАМО НЕ ВВЯЗЫВАТЬСЯ В СЛОВЕСНЫЕ ПЕРЕПАЛКИ С ...... , НУ САМИ ЗНАЕТЕ С КЕМ .
Регистрация: 23.05.2016
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
А что можно ожидать от сверхкультурных типа Блессингов, GrishaМОВ, у них и слов то культурных в обиходе не хватает.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: junga Сочи (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Оскорбления в студию, ибо это может всего лишь ласковые милости типа: тонька-фаеристка, антонина-балерина и т.д.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как можно обижать слепого инвалида?
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а Кокорина, бросившего Динамо ради зенькиных денег, болельщики Динамо не оскорбляют ?

а то на травмированного Зобнина мусорьё с такими предъявами кидалось, как оглашённое..

нет ? тишина?
а что так ?

ссут ? корпоративно-голубая этика?
Кокорин и Зобнин имели разные мотивы покинуть Динамо ?

или чести и совести нет у лицемерной мусарни с их восьмерными стандартами ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Интер»
бомжарня иначе не может.газпрём не позволяет. обычные мелкие пакостники-провокаторы. жаль, жаль им не наломали в химках


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
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