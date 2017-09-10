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Роберто Манчини: жду голов от Дзюбы в ближайшее время

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал гостевую ничью с "Динамо" (0:0) в матче девятого тура РФПЛ, а также сообщил, что ждёт голов от нападающего своей команды Артёма Дзюбы.

"Мы хорошо играли во втором тайме, но были медленными в первом, не могли находить пространство, чтобы создавать моменты. Выход Дзюбы во втором тайме? Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
Теги: Манчини Дзюба Зенит Динамо
Сегодня, 16:29
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№8 Написал: Leon1960 (Сегодня, 16:49) #
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online

Да,не зря дзюба в запасе,слов нет,просто ДЕРЕВО
Регистрация: 24.03.2016
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Я жду еллостоуна и краха США

Это реальнее
Регистрация: 8.02.2011
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:38) #
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online

Выход Дзюбы во втором тайме? Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время

А что ещё может сказать Манчини о Полене в прямом эфире?
"Полено - г**но"??? flushed
ТАК Манчини ПОДУМАЛ, а на публике всё должно быть чинно-благородно. wink
Теперь он, вернее, ИМ будут забиватьСЯ голы в Зените только в напольном футболе. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
по ходу бомжи собираются в ближайшее время сгонять договорняк с последним местом втордива.иначе манчини не говорил бы так


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время", - цитирует Манчини

Молодец чаще его выпускай на поле


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Выход Дзюбы во втором тайме? Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время

иначе аргентинская Птицефабрика)
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жди.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
«Сибирь»
жди , пилять. Я жду еллостоуна и краха США


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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