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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: жду голов от Дзюбы в ближайшее время
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал гостевую ничью с "Динамо" (0:0) в матче девятого тура РФПЛ, а также сообщил, что ждёт голов от нападающего своей команды Артёма Дзюбы.
"Мы хорошо играли во втором тайме, но были медленными в первом, не могли находить пространство, чтобы создавать моменты. Выход Дзюбы во втором тайме? Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
"Мы хорошо играли во втором тайме, но были медленными в первом, не могли находить пространство, чтобы создавать моменты. Выход Дзюбы во втором тайме? Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но жду от него голов в ближайшее время", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".
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