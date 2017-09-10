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Александр Кокорин: посмотрели видео, пенальти на мне был

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал не назначенный на нем пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0).

– Закономерен ли исход матча?

– Не скажу, что закономерен, потому что все-таки мало моментов было у "Динамо". Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом. Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: "Давайте посмотрим вместе". Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.

– Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти?

– Я почувствовал удар сзади и упал. Все. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.

– "Зенит" не забил во втором матче подряд. Чем объясните?

– Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч.

– Футболисты в таких случаях говорят: "Ничего страшного, прорвет".

– Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для "Зенита" ничья как поражение. Ждем ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть.

– Рыков сказал, что взял вашу футболку. А вы его?

– Он мне не дал. Причем я обещал свою футболку ребятам из "Динамо", так что нужно будет им потом передать. А Рыков взял у меня, у Артема, а взамен ничего.

ФК "Зенит"
Теги: Кокорин Зенит Динамо
Сегодня, 21:37
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21
(7)
№21 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 23:10) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрел видео, всё таки кокоша заказал хорошее шампанское


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№20 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: zenit4ik
цука глаза то зачем посмотри повтор

Это смотря какие глаза- трезвые или зеньки залитые. Утром перед похмелением- пересмотри.
Читаю Питерских- бедный русский язык.
Регистрация: 19.10.2008
№19 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Самое главное, что играли первый тайм просто безобразно! Лениво. Так нельзя играть. Это просто недостойно. Из-за этого зритель массово и не идёт на стадионы... Что смотреть, эту скукотищщу?

За что там платить деньги?
Регистрация: 24.09.2013
№18 Написал: Орик СПб (Сегодня, 22:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
На тех повторах, которые видел, пендаля не было. Счет по игре, могли отличится обе команды. Нам нужно научиться взламывать глухую оборону соперников.
Регистрация: 11.10.2012
№17 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (4)

zen-it,
ахахаха в точку


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№16 Написал: redneck man Пермь (Сегодня, 22:19) #
  • +3
  •  (3)

Меня больше расстраивает, что комментаторы у нас ни чего не видят, и когда заходит спор о был/не был пенальти они акцентируют внимание не на том, что игрока цепляют сзади ногой, а берут, к примеру, совершенно левый и ни чего незначемый момент с "прихватывание рукой" и начинают его обмусоливать...А насчет пенальти, хз)...
Регистрация: 31.08.2013
№15 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:18) #
  • +4
  •  (6)

всё звоню в кремль что кавказким, ой мАсковским бабушкам плату за газ подняли


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№14 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 22:16) #
  • -4
  •  (6)

"Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что по его мнению это не пенальти."
О чем тогда разговор? Квалифицированный судья сказал, что пенальти не было. Но великий Кокорин конечно лучше судьи разбирается в футболе...


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
№13 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: FCD 1923
нырок 100%-й.

цука глаза то зачем посмотри повтор


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№12 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:16) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Пенальти был. Но нытье это дело свинот! Они нытьем тот чемп выплакали. И сейчас сопли пускают. Не нужно смотреть на этих плешивых.
Регистрация: 5.04.2017
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit4ik
ПОРОСЯТА ЕСЛИ БЫ ВАМ ТАКОЙ ПЕНДЕЛЬ НЕ ПОСТАВИЛИ ТО ВЫ БЫ УЖЕ ПРО ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР НЫЛИ , ПЕНАЛЬТИ НА КОКИ БЫЛ 100%


Ну, сейчас, на неделе, судье, кто надо, "укажут", и в следующем туре нам этот пенальти вернут. Вот тогда мы точно будем лицезреть свинячий потоп из слюней, а это так, слёзы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (4)

Казак Ли Хой,
В принципе да, залепил из пределов штрафной на удачу. Собственно и все, больше ничего Динамо не показала полной командой сидя в своей штрафной. Другое дело, что Зенит боятся и все с ним будут играть так. Надо искать способы преодолевать подобное. С другой стороны, если только оборонятся соперники будут, то и не обыграют. Ну нравятся людям акцентрироваться на соей футбольной ущербности. Можно и на одних ничьих стать чемпионом. А то вон одни подумали с подачи Рейнгольда, что они повелители мира в результате влетели.
Регистрация: 23.09.2008
№9 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 22:06) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Пенальти уже в регламенте РФС прописан для зенита на всякий случай!!!
Регистрация: 21.05.2011
№8 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Динамо» М
Это, Шура, называется нырок 100%-й. Привык в РФПЛ, что за нырки пенальти дают, забылось уже как его в Европе удаляли за такие трюки.
Цитата: Казак Ли Хой
Удар в перекладину сложно назвать полноценным моментом? Однако.

Удар-то в створ был, Лунев извернулся наизнанку.
Регистрация: 19.10.2008
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (14)

Если Какорин попал в штангу это момент а если Панчекнко то нет! У него мания величия! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (15)

ПОРОСЯТА ЕСЛИ БЫ ВАМ ТАКОЙ ПЕНДЕЛЬ НЕ ПОСТАВИЛИ ТО ВЫ БЫ УЖЕ ПРО ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР НЫЛИ , ПЕНАЛЬТИ НА КОКИ БЫЛ 100%


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№5 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 21:49) #
  • +2
  •  (12)

Удар в перекладину сложно назвать полноценным моментом? Однако.


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пистишь, Сашка angry
Затравочка на следующий тур пошла от бомжей. confused
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:46) #
  • -5
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дело Плаческу живет, заныл Сашок
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
радуйся что карточку за симуляцию не схватил,пенальти ему...
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
- 2 очка..Ригони не готов играть пока.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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