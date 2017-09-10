Опрос:

Новости партнеров

Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что 50 голов в 100 матчах за красно-белых – отличная статистика.

"Я не считал ни свои матчи, ни голы. Но, конечно, 100 матчей и 50 мячей – это великолепная статистика. Даже представить не мог, что такое возможно. Когда буду вспоминать прошлое, буду думать об этом как о чем-то невероятном.

Когда мяч попал ко мне, я постарался забить. Я ждал свой шанс, он мне предоставился, и я его использовал. У нашей команды было еще несколько моментов. Должны быть рады, что забили один и в итоге выиграли игру.

После паузы на матчи сборных было важно вернуться в чемпионат с победы. Сейчас мы стартуем в Лиге чемпионов. Надо сохранять концентрацию", – сказал в интервью программе "После футбола" Промес.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 22:04
Напечатать
22
(3)
№22 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
точно секта


подумал Манчини и набрал аргентинских танцоров
Регистрация: 2.02.2012
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Был бы в нормальной команде, было бы 70 голов в 100 матчах.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 23:09) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Riders1990
будем чемпионами

точно секта


--------------------
АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№19 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Прекрасно,чемпионам всегда хорошо в любом месте

тогда сидите в жопе, вместе со своей самой дрессированной мартышкой smile
Регистрация: 24.09.2013
№18 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
свинота как вам с промесом 8 место в чемпе?

Отлично место.Это такое место с которого можно как и выиграть чемпионат,так и отправится в пердив.В пердив мы не собираемся,значит будем чемпионами!А вы с первого можете и на восьмом оказаться! stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:42) #
  • -1
  •  (7)

Следующая отсечка 100 мячей в 150-и матчах. Будет больше - мы не обидимся
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:40) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: SPV
чемпионам всегда хорошо в любом месте

канешно, особенно если чемпионы раз в 16 лет. joy
Регистрация: 25.02.2016
№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:38) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
с промесом 8 место в чемпе?

Прекрасно,чемпионам всегда хорошо в любом месте
Регистрация: 2.02.2012
№14 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:37) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Sandr_71
Даже рядом не стоит с Вагнером и Думбия...

напоминает крик отчаяния умирающего человека.

Вагнера и Думбия нет, а ЦСКА или первый, или второй в ЧР. а что будет с вами без Промеса?
Регистрация: 25.02.2016
№13 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:37) #
  • -3
  •  (5)

скучно на ветках без свиновеличия как оказались на своём законном месте


--------------------
АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№12 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 22:33) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Amjag Amjgja
Даже рядом не стоит с Вагнером и Думбия...

напоминает крик отчаяния умирающего человека.
Регистрация: 2.03.2017
№11 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:31) #
  • +1
  •  (7)

свинота как вам с промесом 8 место в чемпе?


--------------------
АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№10 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 22:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: Amjag Amjgja
Даже рядом не стоит с Вагнером и Думбия...

Думбия -126 игр, 84 гола (из них 17 в еврокубках в 22 играх)

Думбия - форвард


--------------------
22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№9 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:25) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Amjag Amjgja
Даже рядом не стоит с Вагнером и Думбия...

Думбия -126 игр, 84 гола (из них 17 в еврокубках в 22 играх)
Регистрация: 25.02.2016
№8 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:25) #
  • -2
  •  (8)

на одном промесе лиги чемпионов не выиграть, жду не дождусь очередного рекорда 1-18

Цитата: SPV
Даже ослы с голубыми не тявкают, Промес красавчег

а что про него говорить, помню как плакали порося про халказависимость


--------------------
АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№7 Написал: Amjag Amjgja (Сегодня, 22:21) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Даже рядом не стоит с Вагнером и Думбия...


--------------------
Спасибо Гинеру, за то что поднял команду..и принёс столько трофеев
Регистрация: 30.08.2017
№6 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Помню в первом матче квинси, жорка комментировал. Говорил мол, ну кого опять привезли laughing
Регистрация: 24.11.2008
№5 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Даже ослы с голубыми не тявкают, Промес красавчег

Просто он один стоит их пятерых или сколько их там.
На данный момент он лучший!!!!


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:12) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже ослы с голубыми не тявкают, Промес красавчег
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: coban сегодня (Сегодня, 22:12) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чё б мы без тебя делали, ну вот как бы мы- без тебя..
Дорогой ты наш человек))


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№2 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Промес-украшение нашего чемпионата. Правда с такими результатами Спартака-уедет наверное в скором времени.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:07) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, продолжай в том же духе!!!
Регистрация: 26.12.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.