Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что 50 голов в 100 матчах за красно-белых – отличная статистика."Я не считал ни свои матчи, ни голы. Но, конечно, 100 матчей и 50 мячей – это великолепная статистика. Даже представить не мог, что такое возможно. Когда буду вспоминать прошлое, буду думать об этом как о чем-то невероятном.Когда мяч попал ко мне, я постарался забить. Я ждал свой шанс, он мне предоставился, и я его использовал. У нашей команды было еще несколько моментов. Должны быть рады, что забили один и в итоге выиграли игру.После паузы на матчи сборных было важно вернуться в чемпионат с победы. Сейчас мы стартуем в Лиге чемпионов. Надо сохранять концентрацию", – сказал в интервью программе "После футбола" Промес.