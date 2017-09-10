Мацей Рыбус: очень хотел выйти на поле. Жаль, что не получилось

Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал ничью своей команды в матче против "Ахмата" (1:1).- Игра с "Ахматом" получилась равной, а результат справедливым. После гола грозненцы добавили, а "Локомотив" сел в оборону.- Я это тоже чувствую. Наверное, потому что, я отдавал всего себя, выступая в Грозном на протяжении четырех лет. Очень хотел выйти на поле. Жаль, что не получилось.- Начинаем цикл, в котором будем играть через три-четыре дня. Нужно выходить из группы. Первый матч в Копенгагене, где я был совсем недавно со сборной Польши. Мы уступили 0:4. Хочу вернуться туда за победой. Надеюсь, буду готов сыграть в четверг.