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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мацей Рыбус: очень хотел выйти на поле. Жаль, что не получилось
Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал ничью своей команды в матче против "Ахмата" (1:1).
- Игра с "Ахматом" получилась равной, а результат справедливым. После гола грозненцы добавили, а "Локомотив" сел в оборону.
- Видно, что тебя очень любят местные болельщики.
- Я это тоже чувствую. Наверное, потому что, я отдавал всего себя, выступая в Грозном на протяжении четырех лет. Очень хотел выйти на поле. Жаль, что не получилось.
- В четверг "Локомотив" сыграет с "Копенгагеном" в Лиге Европы.
- Начинаем цикл, в котором будем играть через три-четыре дня. Нужно выходить из группы. Первый матч в Копенгагене, где я был совсем недавно со сборной Польши. Мы уступили 0:4. Хочу вернуться туда за победой. Надеюсь, буду готов сыграть в четверг.
ФК "Локомотив"
- Игра с "Ахматом" получилась равной, а результат справедливым. После гола грозненцы добавили, а "Локомотив" сел в оборону.
- Видно, что тебя очень любят местные болельщики.
- Я это тоже чувствую. Наверное, потому что, я отдавал всего себя, выступая в Грозном на протяжении четырех лет. Очень хотел выйти на поле. Жаль, что не получилось.
- В четверг "Локомотив" сыграет с "Копенгагеном" в Лиге Европы.
- Начинаем цикл, в котором будем играть через три-четыре дня. Нужно выходить из группы. Первый матч в Копенгагене, где я был совсем недавно со сборной Польши. Мы уступили 0:4. Хочу вернуться туда за победой. Надеюсь, буду готов сыграть в четверг.
ФК "Локомотив"
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