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Мацей Рыбус: очень хотел выйти на поле. Жаль, что не получилось

Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал ничью своей команды в матче против "Ахмата" (1:1).

- Игра с "Ахматом" получилась равной, а результат справедливым. После гола грозненцы добавили, а "Локомотив" сел в оборону.

- Видно, что тебя очень любят местные болельщики.

- Я это тоже чувствую. Наверное, потому что, я отдавал всего себя, выступая в Грозном на протяжении четырех лет. Очень хотел выйти на поле. Жаль, что не получилось.

- В четверг "Локомотив" сыграет с "Копенгагеном" в Лиге Европы.

- Начинаем цикл, в котором будем играть через три-четыре дня. Нужно выходить из группы. Первый матч в Копенгагене, где я был совсем недавно со сборной Польши. Мы уступили 0:4. Хочу вернуться туда за победой. Надеюсь, буду готов сыграть в четверг.

ФК "Локомотив"
Теги: Рыбус Локомотив Ахмат
Сегодня, 22:45
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