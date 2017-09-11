Ринат Билялетдинов: ни в коем случае нельзя ставить крест на амбициях "Спартака"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:20
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (3)
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (3)
Вчера 23:08
Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться
Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться
Вчера 22:04
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (33)
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (33)
Вчера 21:42
"Сельта" одолела "Алавес"
"Сельта" одолела "Алавес"
Вчера 21:37
Александр Кокорин: посмотрели видео, пенальти на мне был (24)
Александр Кокорин: посмотрели видео, пенальти на мне был (24)
Вчера 21:04
"Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт"
"Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт"
Вчера 20:58
"Локомотив" упустил победу над "Ахматом" (25)
"Локомотив" упустил победу над "Ахматом" (25)
Вчера 20:55
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
Вчера 20:32
Зинедин Зидан: беспокоит, что не можем забить первыми (2)
Зинедин Зидан: беспокоит, что не можем забить первыми (2)
Вчера 20:14
"Ньюкасл" одержал победу над "Суонси"
"Ньюкасл" одержал победу над "Суонси"
Вчера 20:13
Гол Фекира принес "Лиону" победу над "Генгамом"
Гол Фекира принес "Лиону" победу над "Генгамом"
Вчера 20:06
Себастьян Хольмен: страшно хотел отомстить "Зениту" (5)
Себастьян Хольмен: страшно хотел отомстить "Зениту" (5)
Вчера 20:01
Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока? (1)
Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока? (1)
Вчера 19:01
"Милан" пропустил четыре гола от "Лацио" (2)
"Милан" пропустил четыре гола от "Лацио" (2)
Вчера 18:50
Игорь Шалимов: с "Уфой" нам было тяжело
Игорь Шалимов: с "Уфой" нам было тяжело
Вчера 18:34
КласСмол. «Краснодар» заработал победу в Уфе
КласСмол. «Краснодар» заработал победу в Уфе
Вчера 18:25
Гол Федора Смолова помог "Краснодару" обыграть "Уфу" (6)
Гол Федора Смолова помог "Краснодару" обыграть "Уфу" (6)
Вчера 18:20
"Динамо" - "Зенит": фотоотчет матча
"Динамо" - "Зенит": фотоотчет матча
Вчера 18:18
"Фиорентина" забила пять голов "Вероне"
"Фиорентина" забила пять голов "Вероне"
Вчера 18:17
"Анже" сыграл вничью с "Сент-Этьеном"
"Анже" сыграл вничью с "Сент-Этьеном"
Вчера 17:52
Эдер - в стартовом составе "Локомотива" в матче с "Ахматом" (9)
Эдер - в стартовом составе "Локомотива" в матче с "Ахматом" (9)
Вчера 17:44
Иван Темников: "Динамо" теперь гроза авторитетов
Иван Темников: "Динамо" теперь гроза авторитетов
Вчера 17:41
Гол Аршавина помог "Кайрату" победить "Кайсар" (1)
Гол Аршавина помог "Кайрату" победить "Кайсар" (1)
Ринат Билялетдинов: ни в коем случае нельзя ставить крест на амбициях "Спартака"
Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов считает, что "Спартак" еще может вмешаться в борьбу за чемпионский титул.
– "Спартак" рано списывать со счетов после этой победы?
– Ни в коем случае нельзя ставить крест на амбициях красно-белых. "Спартак" выиграл очень важный матч. Теперь команда может пойти по нарастающей. Если тренерская работа проведена в определенном направлении, быстрота вернется в ноги игрокам. А комбинировать то они уж точно умеют. Кроме того, положительный опыт вскрытия одной из лучших оборон чемпионата придаст ребятам уверенность. Чего ждать от "Рубина"? Бердыев еще не сказал своего последнего слова. Но нужно учитывать и проблемы с составом. Азмун травмирован, Жонатас клуб покинул… А Канунникову, который нацелен на мобильное движение, давление, тяжело привить комбинационный стиль. "Рубину" нужен футболист, который способен сыграть тонко, ажурно. А кто это сделает? Разве что Гекдениз.
"Спорт-Экспресс"
– "Спартак" рано списывать со счетов после этой победы?
– Ни в коем случае нельзя ставить крест на амбициях красно-белых. "Спартак" выиграл очень важный матч. Теперь команда может пойти по нарастающей. Если тренерская работа проведена в определенном направлении, быстрота вернется в ноги игрокам. А комбинировать то они уж точно умеют. Кроме того, положительный опыт вскрытия одной из лучших оборон чемпионата придаст ребятам уверенность. Чего ждать от "Рубина"? Бердыев еще не сказал своего последнего слова. Но нужно учитывать и проблемы с составом. Азмун травмирован, Жонатас клуб покинул… А Канунникову, который нацелен на мобильное движение, давление, тяжело привить комбинационный стиль. "Рубину" нужен футболист, который способен сыграть тонко, ажурно. А кто это сделает? Разве что Гекдениз.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.