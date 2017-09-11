Ринат Билялетдинов: ни в коем случае нельзя ставить крест на амбициях "Спартака"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов считает, что "Спартак" еще может вмешаться в борьбу за чемпионский титул.– Ни в коем случае нельзя ставить крест на амбициях красно-белых. "Спартак" выиграл очень важный матч. Теперь команда может пойти по нарастающей. Если тренерская работа проведена в определенном направлении, быстрота вернется в ноги игрокам. А комбинировать то они уж точно умеют. Кроме того, положительный опыт вскрытия одной из лучших оборон чемпионата придаст ребятам уверенность. Чего ждать от "Рубина"? Бердыев еще не сказал своего последнего слова. Но нужно учитывать и проблемы с составом. Азмун травмирован, Жонатас клуб покинул… А Канунникову, который нацелен на мобильное движение, давление, тяжело привить комбинационный стиль. "Рубину" нужен футболист, который способен сыграть тонко, ажурно. А кто это сделает? Разве что Гекдениз.