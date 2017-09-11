Сергей Петров: треть чемпионата позади, пока все неплохо

Полузащитник "Краснодара" Сергей Петров после победы над "Уфой" (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что пауза на встречи сборных положительно сказалась на игре "быков".– Хорошо, что выиграли, потому что игра выдалась тяжелая. Команда хорошо обороняется, забили и выиграли – это самое главное, – сказал Петров. – Соперник был боевой, недаром у нас с ними постоянно тяжелые игры.– Думаю, что в хорошую сторону, потому что было больше времени потренироваться, потренировать взаимодействия.– Очень прохладно по сравнению с "Краснодаром", а так быстро адаптировались.– Мы идем от игры к игре, план всегда один – побеждать. Треть чемпионата позади, пока все неплохо.