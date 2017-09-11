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Средняя посещаемость стадиона ЦСКА в РФПЛ за год с момента открытия — меньше 50%

10 сентября исполнилось год, как был открыт стадион ЦСКА. В первом официальном матче на новом стадионе армейцы разгромили "Ахмат" (3:0).

20 матчей чемпионата России посетили 291 371 человек, а средняя посещаемость составила менее 50% — 14 568 зрителей.

Sports.ru
Теги: ЦСКА
Сегодня, 03:53
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№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 04:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
удивительно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Павел алексеев (Сегодня, 04:37) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://sim.pro.vn/Im
Регистрация: 11.09.2017
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