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Директор "Ахмат-Арены": поле в Грозном приболело из-за аномальной жары

Директор "Ахмат-Арены" Магомед Мацуев рассказал, почему поле во время матча 9-го тура РФПЛ между "Ахматом" и "Локомотивом" (1:1) было не в оптимальном состоянии.

"Конечно, картинка со стадиона должна быть лучше. Все эти годы мы делали всё, чтобы показ был идеальным. Но в этом году в Грозном больше месяца стояла аномальная жара — свыше 40 градусов. Поэтому поле "Ахмат-Арены" приболело. После предыдущего тура уже были видны симптомы, но мы всеми способами пытались остановить болезнь. К сожалению, не получилось. Такое произошло впервые за все шесть лет эксплуатации стадиона. График работ уже утвердили — соберём пашню и будем сеять поле заново. К следующему матчу оно идеальным не будет, но через 10 дней должно прийти в своё обычное состояние", - цитирует Мацуева "Чемпионат.сом".
Теги: Ахмат
Сегодня, 17:41
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№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 18:03) #
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А причём здесь аномальная жара???
Поливать надо вовремя.
Жара жарой, но поливать надо, а не оправдываться по жаре.
Плюс должна быть резервная трава в рулонах для пересадки.
Кто не работает, тот ищет оправдание своего БЕЗДЕЛЬЯ!
Регистрация: 8.05.2017
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