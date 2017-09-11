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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Директор "Ахмат-Арены": поле в Грозном приболело из-за аномальной жары
Директор "Ахмат-Арены" Магомед Мацуев рассказал, почему поле во время матча 9-го тура РФПЛ между "Ахматом" и "Локомотивом" (1:1) было не в оптимальном состоянии.
"Конечно, картинка со стадиона должна быть лучше. Все эти годы мы делали всё, чтобы показ был идеальным. Но в этом году в Грозном больше месяца стояла аномальная жара — свыше 40 градусов. Поэтому поле "Ахмат-Арены" приболело. После предыдущего тура уже были видны симптомы, но мы всеми способами пытались остановить болезнь. К сожалению, не получилось. Такое произошло впервые за все шесть лет эксплуатации стадиона. График работ уже утвердили — соберём пашню и будем сеять поле заново. К следующему матчу оно идеальным не будет, но через 10 дней должно прийти в своё обычное состояние", - цитирует Мацуева "Чемпионат.сом".
"Конечно, картинка со стадиона должна быть лучше. Все эти годы мы делали всё, чтобы показ был идеальным. Но в этом году в Грозном больше месяца стояла аномальная жара — свыше 40 градусов. Поэтому поле "Ахмат-Арены" приболело. После предыдущего тура уже были видны симптомы, но мы всеми способами пытались остановить болезнь. К сожалению, не получилось. Такое произошло впервые за все шесть лет эксплуатации стадиона. График работ уже утвердили — соберём пашню и будем сеять поле заново. К следующему матчу оно идеальным не будет, но через 10 дней должно прийти в своё обычное состояние", - цитирует Мацуева "Чемпионат.сом".
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