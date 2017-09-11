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Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением относительно продления контракта с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

"Главное, чтобы теперь Глушаков не начал хуже играть. Когда я был президентом в клубе, то видел похожие случаи, когда футболист, подписывая новый контракт, сбавлял уровень. Психологическое давление? Хорошему мастеру это не должно быть присуще. Не вижу в этом большой проблемы", ? цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
Теги: Червиченко Глушаков Спартак
Сегодня, 20:54
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