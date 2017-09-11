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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:54
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
19:34
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением относительно продления контракта с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
"Главное, чтобы теперь Глушаков не начал хуже играть. Когда я был президентом в клубе, то видел похожие случаи, когда футболист, подписывая новый контракт, сбавлял уровень. Психологическое давление? Хорошему мастеру это не должно быть присуще. Не вижу в этом большой проблемы", ? цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
"Главное, чтобы теперь Глушаков не начал хуже играть. Когда я был президентом в клубе, то видел похожие случаи, когда футболист, подписывая новый контракт, сбавлял уровень. Психологическое давление? Хорошему мастеру это не должно быть присуще. Не вижу в этом большой проблемы", ? цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
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