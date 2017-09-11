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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Билеты на матч "Зенит" - "Арсенал" продаются от 200 рублей
"Зенит" начал реализацию билетов на матч 13-го тура чемпионата России с "Арсеналом".
Минимальная стоимость билетов составляет 200 рублей, максимальная — 2 000. Стоимость посещения Бизнес-клуба — 7 000 рублей.
Матч пройдет в воскресенье, 15 октября, и начнется в 19:00 мск.
ФК "Зенит"
Минимальная стоимость билетов составляет 200 рублей, максимальная — 2 000. Стоимость посещения Бизнес-клуба — 7 000 рублей.
Матч пройдет в воскресенье, 15 октября, и начнется в 19:00 мск.
ФК "Зенит"
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