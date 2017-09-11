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Билеты на матч "Зенит" - "Арсенал" продаются от 200 рублей

"Зенит" начал реализацию билетов на матч 13-го тура чемпионата России с "Арсеналом".

Минимальная стоимость билетов составляет 200 рублей, максимальная — 2 000. Стоимость посещения Бизнес-клуба — 7 000 рублей.

Матч пройдет в воскресенье, 15 октября, и начнется в 19:00 мск.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 21:15
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