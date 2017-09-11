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Фэшн Сакала: продолжу бороться за место в основе "Спартака" и скоро буду там

Нападающий "Спартака-2" Фэшн Сакала сообщил, что намерен попасть в первую команду в течение года.

"Я футболист, у которого есть мечта. Пока я не вышел на свой уровень, и всё ещё борюсь за место на своей позиции. Надеюсь скоро попасть в основу, потому что я мечтал о первой команде сразу по приезде сюда. Это возможно, двери туда для меня всё ещё открыты, и войти в них — это то, чего я действительно хочу. Продолжу бороться, чтобы попасть в первую команду. Я верю в себя, я это сделаю!

Как скоро я планирую это сделать? Думаю, это должно произойти не позже, чем через год. Хочется верить, что это займёт меньше времени. У меня есть шансы. Я неплохо играю, нахожусь в хорошей форме. Несмотря на сегодняшнее поражение, я продолжу бороться за место в основе "Спартака" и скоро буду там", - цитирует Сакалу "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
Сегодня, 22:14
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№1 Написал: LLM (Сегодня, 23:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и Давыдову бы так же бы надо думать, а то такое впечатление что он уже сдался
Регистрация: 21.02.2017
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