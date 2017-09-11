Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
23:15
Сердер Сердеров: Это’О с собой на каждый матч брал по 4-5 часов Rolex и дарил за хорошие игры футболистам
Сердер Сердеров: Это’О с собой на каждый матч брал по 4-5 часов Rolex и дарил за хорошие игры футболистам
20:54
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
19:34
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Фэшн Сакала: продолжу бороться за место в основе "Спартака" и скоро буду там
Нападающий "Спартака-2" Фэшн Сакала сообщил, что намерен попасть в первую команду в течение года.
"Я футболист, у которого есть мечта. Пока я не вышел на свой уровень, и всё ещё борюсь за место на своей позиции. Надеюсь скоро попасть в основу, потому что я мечтал о первой команде сразу по приезде сюда. Это возможно, двери туда для меня всё ещё открыты, и войти в них — это то, чего я действительно хочу. Продолжу бороться, чтобы попасть в первую команду. Я верю в себя, я это сделаю!
Как скоро я планирую это сделать? Думаю, это должно произойти не позже, чем через год. Хочется верить, что это займёт меньше времени. У меня есть шансы. Я неплохо играю, нахожусь в хорошей форме. Несмотря на сегодняшнее поражение, я продолжу бороться за место в основе "Спартака" и скоро буду там", - цитирует Сакалу "Чемпионат.сом".
"Я футболист, у которого есть мечта. Пока я не вышел на свой уровень, и всё ещё борюсь за место на своей позиции. Надеюсь скоро попасть в основу, потому что я мечтал о первой команде сразу по приезде сюда. Это возможно, двери туда для меня всё ещё открыты, и войти в них — это то, чего я действительно хочу. Продолжу бороться, чтобы попасть в первую команду. Я верю в себя, я это сделаю!
Как скоро я планирую это сделать? Думаю, это должно произойти не позже, чем через год. Хочется верить, что это займёт меньше времени. У меня есть шансы. Я неплохо играю, нахожусь в хорошей форме. Несмотря на сегодняшнее поражение, я продолжу бороться за место в основе "Спартака" и скоро буду там", - цитирует Сакалу "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.