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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: Глушаков продлил контракт со "Спартаком", зарплата осталась прежней - 2 млн евро
Капитан столичного "Спартака" Денис Глушаков согласился подписать новый трехлетний контракт с "красно-белыми", сообщает "Российская газета".
Действующее соглашение футболиста с клубом истекает в июне 2018 года.
Официально о продлении контракта Глушакова должно быть объявлено после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором спартаковцы в среду встретятся в Словении с "Марибором".
По неофициальной информации, зарплата Дениса останется прежней - около 2 миллионов евро в год. Больше в столичной команде зарабатывают только два игрока - Квинси Промес и Луиз Адриано.
Действующее соглашение футболиста с клубом истекает в июне 2018 года.
Официально о продлении контракта Глушакова должно быть объявлено после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором спартаковцы в среду встретятся в Словении с "Марибором".
По неофициальной информации, зарплата Дениса останется прежней - около 2 миллионов евро в год. Больше в столичной команде зарабатывают только два игрока - Квинси Промес и Луиз Адриано.
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