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СМИ: Глушаков продлил контракт со "Спартаком", зарплата осталась прежней - 2 млн евро

Капитан столичного "Спартака" Денис Глушаков согласился подписать новый трехлетний контракт с "красно-белыми", сообщает "Российская газета".

Действующее соглашение футболиста с клубом истекает в июне 2018 года.

Официально о продлении контракта Глушакова должно быть объявлено после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором спартаковцы в среду встретятся в Словении с "Марибором".

По неофициальной информации, зарплата Дениса останется прежней - около 2 миллионов евро в год. Больше в столичной команде зарабатывают только два игрока - Квинси Промес и Луиз Адриано.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 22:29
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6
(4)
№6 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Болельщик812,
Даже если так,то заслужил. В зените вся команда так,на сумасшедших зарплатах и премиальных. Так что следи за своей командой!-)

Премиальные от вас заслужили только судьи. Ну и Промес.
Регистрация: 13.08.2015
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 23:16) #
  • -2
  •  (4)
online

Болельщик812,
Даже если так,то заслужил. В зените вся команда так,на сумасшедших зарплатах и премиальных. Так что следи за своей командой!-)
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Подъемных за переподписание лямов пять выторговал.
Регистрация: 13.08.2015
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 22:46) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
адекватно
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 22:43) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и славненько


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:43) #
  • +1
  •  (3)

Луис..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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