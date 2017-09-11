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Дмитрий Хомуха: "Зениту" во время паузы не удалось подготовиться как следует

Бывший полузащитник "Зенита" Дмитрий Хомуха считает, что "Зенит" не сумел должным образом подготовиться к возобновившемуся после паузы на игры сборных чемпионату России.

"Зенит" в воскресенье сыграл вничью с московским "Динамо" (0:0).

"Я связываю это с тем, что большая группа игроков была задействована в сборных, поэтому "Зениту" во время этой паузы не удалось подготовиться как следует. Команда только сформировалась по сути, и весь первый круг будет идти притирка между игроками, звеньями. В общем, ситуация стандартная и, как мы можем видеть по турнирной таблице, "Зенит" с ней справляется", - цитирует Хомуху "Р-Спорт".
Теги: Хомуха Зенит
Сегодня, 22:47
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 23:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
очевидно,надо больше креатива в атаке для взламывания "автобусов"..иначе все слабые команды так и будут играть против Зенита! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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