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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Хомуха: "Зениту" во время паузы не удалось подготовиться как следует
Бывший полузащитник "Зенита" Дмитрий Хомуха считает, что "Зенит" не сумел должным образом подготовиться к возобновившемуся после паузы на игры сборных чемпионату России.
"Зенит" в воскресенье сыграл вничью с московским "Динамо" (0:0).
"Я связываю это с тем, что большая группа игроков была задействована в сборных, поэтому "Зениту" во время этой паузы не удалось подготовиться как следует. Команда только сформировалась по сути, и весь первый круг будет идти притирка между игроками, звеньями. В общем, ситуация стандартная и, как мы можем видеть по турнирной таблице, "Зенит" с ней справляется", - цитирует Хомуху "Р-Спорт".
"Зенит" в воскресенье сыграл вничью с московским "Динамо" (0:0).
"Я связываю это с тем, что большая группа игроков была задействована в сборных, поэтому "Зениту" во время этой паузы не удалось подготовиться как следует. Команда только сформировалась по сути, и весь первый круг будет идти притирка между игроками, звеньями. В общем, ситуация стандартная и, как мы можем видеть по турнирной таблице, "Зенит" с ней справляется", - цитирует Хомуху "Р-Спорт".
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