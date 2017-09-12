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Геннадий Орлов: Кокорину не надо в штрафной падать при первом касании

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что форвард "Зенита" Александр Кокорин напрасно сетовал на неназначение пенальти в матче девятого тура РФПЛ с "Динамо" (0:0).

"Наши футболисты, и особенно это видно по международным матчам, очень часто падают. Вы помните, Бухаров всё время падал и смотрел, где судья. Эта ситуация пограничная. Судья мог и дать пенальти, но не надо падать при первом касании. Продолжайте бежать, если вы можете это делать. А сейчас складывается впечатление — не только глядя на Кокорина, а на многих игроков из российской сборной и российского чемпионата, — что после любого касания следуют падение и свисток. А вы посмотрите, как судят англичане, голландцы, какая там идёт борьба. Мы даже удивляемся, чего это они там не останавливают матч.

Вот игрок не согласен с решением судьи. Что происходит в его голове? Он недоволен, раздражён, а раз так, то уже не контролирует себя в самый нужный момент. Я всегда поражаюсь таким великим игрокам, как Пеле, Месси и многие другие. Их бьют, но они выходят, будто на них кожа броненосца, и просто продолжают играть. Есть такая песня "Нас бьют — мы летаем", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Кокорин Зенит Динамо
Сегодня, 00:10
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