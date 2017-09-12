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Станислав Черчесов: Акинфеев - номер один в сборной, никаких сомнений

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что Игорь Акинфеев является основным голкипером национальной команды.

- Лунев в этом сезоне выглядит классно. Акинфеев по-прежнему первый номер в сборной?

- На сегодняшний день он не только номер один, но и капитан команды. Лунев – молодец, что добавил. Есть десять лет, которые Акинфеев на высшем уровне отыграл, этого не отнимешь. Но есть и сегодняшний день, когда нужно подтверждать. И Акинфеев подтверждает. В Лиге чемпионов ЦСКА вышел в групповой турнир, Акинфеев четыре раза на ноль сыграл, сейчас в чемпионате хорошо действует. В этом плане у нас никаких сомнений нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Акинфеев Сборная России
Сегодня, 02:10
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