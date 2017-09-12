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Станислав Черчесов: не ждали так много болельщиков на матче Россия - "Динамо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что команда выходит на финишную прямую при подготовке к чемпионату мира.

– Мы готовимся, своей работой занимаемся, – сказал Черчесов. – У нас была подготовка к Кубку конфедераций, все структуры отлично отработали. Не только мы это замечаем, но и зарубежные команды и тренеры. А теперь уже выходим на финишную прямую.

– После Кубка конфедераций сборная России провела необычный матч. Против московского "Динамо". Вы вызвали футболистов, которых раньше особо не приглашали в сборную. Думаю, главным признаком того, что народ уже живет чемпионатом мира, стало то, что на игру пришло довольно много болельщиков…

– Абсолютно согласен. Хотя были скептические настроения вокруг сбора и матча. Не ждали столько народу, но интерес к сборной есть, мы были только рады. Когда футболисты это увидели, у них было еще больше мотивации.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России Динамо
Сегодня, 04:08
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