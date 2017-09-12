Станислав Черчесов: незаменимые в сборной? У любой команды должен быть костяк

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не будет заранее ставить крест на перспективах того или иного футболиста в национальной команде.- Мы не делаем скоропалительных выводов. Посмотрели, кто чем дышит, как наши требования воспринимает. Иногда бывает, что таланты раскрываются со временем.- Тарасов, Миранчук, Нойштедтер, Кутепов, Фернандес уже получали приглашение на сборы. Кто-то может быть еще. Но давайте все по порядку. С некоторыми игроками мы прошли определенный путь. У кого-то получается в клубе, у кого-то нет. Будем объективно смотреть, кто как готов.- Не могу сказать точное количество, но в любой команде должен быть костяк. Не может быть такого, что один игрок сыграл хорошо – и сразу в сборную, сыграл плохо – и сразу из сборной.