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Станислав Черчесов: незаменимые в сборной? У любой команды должен быть костяк

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не будет заранее ставить крест на перспективах того или иного футболиста в национальной команде.

- Кто больше всего вам понравился на этом сборе?

- Мы не делаем скоропалительных выводов. Посмотрели, кто чем дышит, как наши требования воспринимает. Иногда бывает, что таланты раскрываются со временем.

- Но на октябрьский сбор имеют шанс приехать кто-то из этих игроков?

- Тарасов, Миранчук, Нойштедтер, Кутепов, Фернандес уже получали приглашение на сборы. Кто-то может быть еще. Но давайте все по порядку. С некоторыми игроками мы прошли определенный путь. У кого-то получается в клубе, у кого-то нет. Будем объективно смотреть, кто как готов.

- В каждой сборной есть незаменимые игроки. Сколько в сборной России таких футболистов?

- Не могу сказать точное количество, но в любой команде должен быть костяк. Не может быть такого, что один игрок сыграл хорошо – и сразу в сборную, сыграл плохо – и сразу из сборной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 04:47
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