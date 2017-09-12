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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Герман Ткаченко: летом Смолов был готов рассмотреть варианты с переходом в другую команду
Глава компании ProSportsManagment Герман Ткаченко рассказал, почему Федор Смолов не покинул "Краснодар".
– Почему Смолов остался в "Краснодаре"?
– Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение "Краснодара". Два года в этом клубе были лучшими в его карьере. И без команды это было бы невозможно.
Так вот в последние дни лета поступило несколько предложений: от "Бешикташа" – конкретное, от "Фенербахче" – неконкретное, "Вольфсбурга" и ряда других заметных в своих лигах клубов. Но так получилось, что они не соответствовали, главное, финансовым ожиданиям владельца «Краснодара», а также, по нашему мнению, рыночной стоимости и статусу футболиста. Поэтому никаких обид на "Краснодар" у нас быть не может.
Раньше на Смолова претендовали дортмундская "Боруссия", "Спартак". А в самые последние дни лета с идеей аренды вышел ЦСКА.
– Смолов разочарован тем, что переход куда-либо не состоялся?
– Я не могу так сказать. Мы же всегда говорили, что нам есть что терять. Это и роль в команде, и ощущение того, что все получается, манера и стиль игры. К Федору никогда не возникало претензий в плане профессионализма. Мы всегда разделяли возможность уйти и отношение к делу.
“Спорт-Экспресс»
– Почему Смолов остался в "Краснодаре"?
– Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение "Краснодара". Два года в этом клубе были лучшими в его карьере. И без команды это было бы невозможно.
Так вот в последние дни лета поступило несколько предложений: от "Бешикташа" – конкретное, от "Фенербахче" – неконкретное, "Вольфсбурга" и ряда других заметных в своих лигах клубов. Но так получилось, что они не соответствовали, главное, финансовым ожиданиям владельца «Краснодара», а также, по нашему мнению, рыночной стоимости и статусу футболиста. Поэтому никаких обид на "Краснодар" у нас быть не может.
Раньше на Смолова претендовали дортмундская "Боруссия", "Спартак". А в самые последние дни лета с идеей аренды вышел ЦСКА.
– Смолов разочарован тем, что переход куда-либо не состоялся?
– Я не могу так сказать. Мы же всегда говорили, что нам есть что терять. Это и роль в команде, и ощущение того, что все получается, манера и стиль игры. К Федору никогда не возникало претензий в плане профессионализма. Мы всегда разделяли возможность уйти и отношение к делу.
“Спорт-Экспресс»
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