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Фэшн Сакала - Промесу: скоро я буду бороться с тобой за место в составе "Спартака"

Нападающий "Спартака-2" Фэшн Сакала сообщил, что восхищается полузащитником красно-белых Квинси Промесом.

"Прежде всего хочу сказать, что мне нравятся все игроки команды, но Промес для меня — особенный. Он много говорит со мной и вдохновляет меня. Квинси уверяет, что я могу играть, как он. Промес тоже был когда-то начинающим игроком, но своей игрой заставил всех говорить о себе. Хочу пожелать ему продолжать так же интенсивно работать, потому что завтра я буду бороться с ним за место в составе", - цитирует Сакалу "Чемпионат.сом".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 06:14
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