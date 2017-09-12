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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Фэшн Сакала - Промесу: скоро я буду бороться с тобой за место в составе "Спартака"
Нападающий "Спартака-2" Фэшн Сакала сообщил, что восхищается полузащитником красно-белых Квинси Промесом.
"Прежде всего хочу сказать, что мне нравятся все игроки команды, но Промес для меня — особенный. Он много говорит со мной и вдохновляет меня. Квинси уверяет, что я могу играть, как он. Промес тоже был когда-то начинающим игроком, но своей игрой заставил всех говорить о себе. Хочу пожелать ему продолжать так же интенсивно работать, потому что завтра я буду бороться с ним за место в составе", - цитирует Сакалу "Чемпионат.сом".
"Прежде всего хочу сказать, что мне нравятся все игроки команды, но Промес для меня — особенный. Он много говорит со мной и вдохновляет меня. Квинси уверяет, что я могу играть, как он. Промес тоже был когда-то начинающим игроком, но своей игрой заставил всех говорить о себе. Хочу пожелать ему продолжать так же интенсивно работать, потому что завтра я буду бороться с ним за место в составе", - цитирует Сакалу "Чемпионат.сом".
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