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"Оренбург" просит болельщиков отпроситься с работы на матч с "Рубином"

"Оренбург" обратился к своим болельщикам в связи с тем, что матч Кубка России с казанским "Рубином" состоится в рабочий день.

"Уважаемые болельщики. Ввиду того, что основной вещатель телеканал "МатчТВ" назначил время проведения матча 1/16 финала Олимп-Кубка России в рабочий день 20 сентября в 17.00 предлагаем работающим и учащимся в этот день воспользоваться услугой "Отпросись на футбол". На официальном сайте ФК "Оренбург" размещена программа в которой необходимо ввести ФИО Вашего начальника, название организации и Ваше ФИО. В результате программа сгенерирует письмо от генерального директора ФК "Оренбург" Алексея Наумова на имя Вашего начальника (или руководителя учебного заведения) с просьбой отпустить Вас на матч. Возможно Вам это поможет", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Оренбург Рубин
Сегодня, 16:30
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