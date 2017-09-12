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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Степашин: "Динамо" по составу - команда середины турнирной таблицы
"Динамо" с нынешним составом может претендовать на место в середине турнирной таблицы РФПЛ, заявил член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин.
"Начало не очень, прямо скажем, но последний матч с "Зенитом" [0:0, 10 сентября] вселяет надежду, что резких провалов не будет - по крайней мере, есть бойцовский дух, есть команда. Наша задача - за два-три года сформировать сильную команду, основанную на качественных отечественных футболистах с учетом существующего бюджета. Поэтому сегодня больших задач не ставится. Думаю, что мы должны быть где-то в середине турнирной таблицы - по составу это команда середины турнирной таблицы", - цитирует Степашина ТАСС.
"Начало не очень, прямо скажем, но последний матч с "Зенитом" [0:0, 10 сентября] вселяет надежду, что резких провалов не будет - по крайней мере, есть бойцовский дух, есть команда. Наша задача - за два-три года сформировать сильную команду, основанную на качественных отечественных футболистах с учетом существующего бюджета. Поэтому сегодня больших задач не ставится. Думаю, что мы должны быть где-то в середине турнирной таблицы - по составу это команда середины турнирной таблицы", - цитирует Степашина ТАСС.
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