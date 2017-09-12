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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная России сыграет в первом матче на реконструированном стадионе "Динамо"
Сборная России примет участие в первом матче на реконструированном Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, сообщил член общественно-экспертного совета московского "Динамо" Сергей Степашин.
"В следующем году мы будем играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке. Мы откроем его в честь 95-летия "Динамо". Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем уже есть договоренность", - цитирует Степашина ТАСС.
По его словам, игра с участием сборной России на стадионе "Динамо" пройдет в начале июня.
"В следующем году мы будем играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке. Мы откроем его в честь 95-летия "Динамо". Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем уже есть договоренность", - цитирует Степашина ТАСС.
По его словам, игра с участием сборной России на стадионе "Динамо" пройдет в начале июня.
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