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Сборная России сыграет в первом матче на реконструированном стадионе "Динамо"

Сборная России примет участие в первом матче на реконструированном Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, сообщил член общественно-экспертного совета московского "Динамо" Сергей Степашин.

"В следующем году мы будем играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке. Мы откроем его в честь 95-летия "Динамо". Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем уже есть договоренность", - цитирует Степашина ТАСС.

По его словам, игра с участием сборной России на стадионе "Динамо" пройдет в начале июня.
Теги: Сборная России Степашин Динамо
Сегодня, 17:25
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