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"Тосно" начал подготовку к матчу против "Спартака"

Футболисты "Тосно" начали подготовку к матчу со "Спартаком", который пройдет в воскресенье на "Петровском".

Команда уже по традиции тренируется в Москве на базе ФК "Строгино" и будет работать там до пятницы. Вечером "Тосно" прилетит в Петербург, где проведет финальный этап подготовки. Проблем с травмированными игроками у Дмитрия Парфенова нет.

"Спорт день за днем"
Теги: Тосно Спартак
Сегодня, 18:15
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