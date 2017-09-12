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Денису Глушакову увеличат бонусы в новом контракте

"Спартак" продлит контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым, однако базовая часть зарплаты останется неизменной, сообщает ФАН.

По новому соглашению, которое будет рассчитано на 3 года, зарплата 30-летнего полузащитника составит те же 2,5 млн евро. Однако бонусы за результаты выступления команды в чемпионате, Кубке и еврокубках будут увеличены.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 19:11
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vovamur
Так то грамотно, стимулирующий вариант!

Да, надо отдать должное рук-ву команду, тонко прочувствовали ситуацию, нашли его самое больное место, и вовремя влили обезболивающее средство. И вроде бы пациент успокоился, и не накладно вышло. Теперь Денис, как пионер, поведёт команду вперёд, ради утверждения идеалов команды, за веру в священный ромб, в котором он вдруг, некоторое время, засомневался. А делов то было,- всего навсего, вовремя влить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 19:24) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Так то грамотно, стимулирующий вариант! И похоже специально перед ЛЧ для доп эмоций! Посмотрим, дай бог получится!
Регистрация: 13.08.2009
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