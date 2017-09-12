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Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровску"

Полузащитник "Урала" Георгий Чантурия рассказал, почему его команда сыграла вничью в матче 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" (1:1).

"Мы играли хорошо примерно 60 минут, до тех пор, как нам удалось забить гол. После этого мы почему-то начали играть так, как это нравится сопернику. Это наша самая большая ошибка. Повреждение? Думаю, ничего страшного. Оно осталось с игры за сборную, еще три дня назад был перелет. Накопилась усталость. Завтра буду восстанавливаться. Думаю, все будет хорошо", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Теги: Чантурия Урал СКА-Хабаровск
Сегодня, 19:38
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