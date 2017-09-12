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"Матч ТВ" покажет матчи "Краснодара", "Спартака" и "Зенита" в 10-м туре в прямом эфире

Стала известна телепрограмма матчей 10-го тура чемпионата России.

Телеканал "Матч ТВ" в прямом эфире покажет три встречи:

суббота, 16 сентября

"Анжи" — "Краснодар" — 18.45

воскресенье, 17 сентября

"Тосно" — "Спартак" — 12.55

понедельник, 18 сентября

"Зенит" — "Уфа" — 19.45

РФПЛ
Теги: Краснодар Зенит Спартак
Сегодня, 20:26
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