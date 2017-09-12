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Александр Егоров: Идову не заслуживал удаления в матче "Амкар" - ЦСКА

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитров на матчах 9-го тура РФПЛ "Урал" — "СКА-Хабаровск" (1:1), "Ростов" — "Арсенал" (2:2) и "Амкар" — ЦСКА (0:1).

"На 53-й минуте "Урал" получил право на пробитие пенальти. Этот момент завтра рассмотрит комиссия, а моё мнение — оснований для назначения 11-метрового удара нет. Рука защитника в естественном положении, просто в неё попал мяч. К сожалению, Кирилл Левников ошибся.

Что касается матча "Ростов" — "Арсенал", то на 84-й минуте в штрафной соперника упал Бухаров. Я полностью согласен с арбитром, это 11-метровый удар, и если бы мяч летел ближе к игрокам, то надо было бы удалять нарушителя. Здесь явно видно, что игрок «Арсенала» двумя руками обнял и завалил Бухарова. Он не пытался сыграть в мяч. Это не «домашний» пенальти, а самый обычный пенальти.

По матчу "Амкар" — ЦСКА: в концовке Идову получил вторую жёлтую карточку за фол на Дзагоеве. Моё мнение — игрок "Амкара" удаления не заслуживал. Здесь стоит рассматривать вопрос о симуляции Алана, который красиво упал. Думаю, удаление неправильное. Дзагоев сделал ещё три шага, зацепился за газон, и это выглядит, как симуляция", — сказал Егоров в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Егоров Идову Амкар ЦСКА
Сегодня, 21:22
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