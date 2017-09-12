"Ростов" продолжает подготовку к матчу против ЦСКА

Футболисты "Ростова" сегодня вечером собрались на базе и провели тренировку, которая продолжалась чуть более часа. Футболисты поработали над "физикой", а также выполнили ряд упражнений с мячом.В Москву желто-синие отправятся 15 сентября, а уже 16 числа желто-синие выйдут на поле в матче 10-го тура РФПЛ против армейского клуба. Игра начнется в 16:30.