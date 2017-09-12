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"Ростов" продолжает подготовку к матчу против ЦСКА

Футболисты "Ростова" сегодня вечером собрались на базе и провели тренировку, которая продолжалась чуть более часа. Футболисты поработали над "физикой", а также выполнили ряд упражнений с мячом.

В Москву желто-синие отправятся 15 сентября, а уже 16 числа желто-синие выйдут на поле в матче 10-го тура РФПЛ против армейского клуба. Игра начнется в 16:30.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов ЦСКА
Сегодня, 22:28
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