Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:38
Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровску"
Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровску"
19:26
В Казани ждут миллион болельщиков и рекомендуют ФИФА установить более лояльные цены на билеты (1)
В Казани ждут миллион болельщиков и рекомендуют ФИФА установить более лояльные цены на билеты (1)
18:42
Дмитрий Сенников: шансы ЦСКА и "Бенфики" равны, а "Спартаку" с "Марибором" придется непросто (9)
Дмитрий Сенников: шансы ЦСКА и "Бенфики" равны, а "Спартаку" с "Марибором" придется непросто (9)
16:50
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (18)
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (18)
13:59
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
"Ростов" продолжает подготовку к матчу против ЦСКА
Футболисты "Ростова" сегодня вечером собрались на базе и провели тренировку, которая продолжалась чуть более часа. Футболисты поработали над "физикой", а также выполнили ряд упражнений с мячом.
В Москву желто-синие отправятся 15 сентября, а уже 16 числа желто-синие выйдут на поле в матче 10-го тура РФПЛ против армейского клуба. Игра начнется в 16:30.
ФК "Ростов"
В Москву желто-синие отправятся 15 сентября, а уже 16 числа желто-синие выйдут на поле в матче 10-го тура РФПЛ против армейского клуба. Игра начнется в 16:30.
ФК "Ростов"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.