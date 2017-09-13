Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:06
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (24)
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (24)
11:10
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
09:57
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
09:35
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (23)
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (23)
08:33
ЦСКА вернулся в Москву (фото) (2)
ЦСКА вернулся в Москву (фото) (2)
КДК РФС оштрафовал Роберто Манчини на 50 тысяч рублей за неявку на интервью
КДК РФС оштрафовал на 50 тысяч рублей главного тренера "Зенита" Роберто Манчини за неявку на обязательное предматчевое интервью перед гостевым матчем девятого тура чемпионата страны с московским "Динамо" (0:0).
"Главный тренер "Зенита" Манчини оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на обязательное предматчевое интервью", - сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Санкт-петербургский клуб оштрафован на 40 тысяч рублей за позднее прибытие на матч. Команда приехала на игру за 65 минут до начала, тогда как по регламенту команда чемпионата должна явиться на встречу не позднее, чем за 75 минут. Также клуб оштрафован на 40 тысяч за использование фанатами файеров и на 20 тысяч - за нецензурную брань. "Динамо" оштрафовано на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений.
ТАСС
"Главный тренер "Зенита" Манчини оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на обязательное предматчевое интервью", - сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Санкт-петербургский клуб оштрафован на 40 тысяч рублей за позднее прибытие на матч. Команда приехала на игру за 65 минут до начала, тогда как по регламенту команда чемпионата должна явиться на встречу не позднее, чем за 75 минут. Также клуб оштрафован на 40 тысяч за использование фанатами файеров и на 20 тысяч - за нецензурную брань. "Динамо" оштрафовано на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.