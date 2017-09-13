КДК РФС оштрафовал Роберто Манчини на 50 тысяч рублей за неявку на интервью

КДК РФС оштрафовал на 50 тысяч рублей главного тренера "Зенита" Роберто Манчини за неявку на обязательное предматчевое интервью перед гостевым матчем девятого тура чемпионата страны с московским "Динамо" (0:0)."Главный тренер "Зенита" Манчини оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на обязательное предматчевое интервью", - сообщил глава комитета Артур Григорьянц.Санкт-петербургский клуб оштрафован на 40 тысяч рублей за позднее прибытие на матч. Команда приехала на игру за 65 минут до начала, тогда как по регламенту команда чемпионата должна явиться на встречу не позднее, чем за 75 минут. Также клуб оштрафован на 40 тысяч за использование фанатами файеров и на 20 тысяч - за нецензурную брань. "Динамо" оштрафовано на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений.