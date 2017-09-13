Сергей Паршивлюк: не понимаю, почему Карпин никому не нужен

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк поделился мнением о Валерие Карпине, с которым он вместо работал в "Спартаке".– Ему всего хватает. Не понимаю некоторых руководителей. Вот вылетает команда, а ее тренер по-прежнему востребован. А специалист, с которым клуб дважды становился серебряным призером, никому не нужен. По каким критериям происходит выбор? Видимо, люди решают свои задачи, менее амбициозные.Уверен, Валерий Георгиевич хочет тренировать, тем более он это умеет и его способности могут пригодиться любому клубу РФПЛ. Он успешно проявил себя на телевидении, был одним из тех, кого действительно интересно слушать. Карпин настоящий профессионал, и у него получается все, за что он берется.