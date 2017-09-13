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Сергей Паршивлюк: не понимаю, почему Карпин никому не нужен

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк поделился мнением о Валерие Карпине, с которым он вместо работал в "Спартаке".

– Чего не хватает Карпину, чтобы вернуться в тренерскую профессию?

– Ему всего хватает. Не понимаю некоторых руководителей. Вот вылетает команда, а ее тренер по-прежнему востребован. А специалист, с которым клуб дважды становился серебряным призером, никому не нужен. По каким критериям происходит выбор? Видимо, люди решают свои задачи, менее амбициозные.

Уверен, Валерий Георгиевич хочет тренировать, тем более он это умеет и его способности могут пригодиться любому клубу РФПЛ. Он успешно проявил себя на телевидении, был одним из тех, кого действительно интересно слушать. Карпин настоящий профессионал, и у него получается все, за что он берется.

"Советский спорт"
Теги: Паршивлюк Карпин Спартак
Сегодня, 18:35
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№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:04) #
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Помощником в Ростов Карп не пойдет, или Кучик уже хочет смыться?
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:45) #
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  •  (4)

по той же причине что и ты - низкая квалификация.
Регистрация: 25.02.2016
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