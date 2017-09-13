Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:49
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (11)
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (11)
16:06
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
11:10
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
09:57
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
09:35
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (25)
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (25)
Сергей Паршивлюк: не понимаю, почему Карпин никому не нужен
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк поделился мнением о Валерие Карпине, с которым он вместо работал в "Спартаке".
– Чего не хватает Карпину, чтобы вернуться в тренерскую профессию?
– Ему всего хватает. Не понимаю некоторых руководителей. Вот вылетает команда, а ее тренер по-прежнему востребован. А специалист, с которым клуб дважды становился серебряным призером, никому не нужен. По каким критериям происходит выбор? Видимо, люди решают свои задачи, менее амбициозные.
Уверен, Валерий Георгиевич хочет тренировать, тем более он это умеет и его способности могут пригодиться любому клубу РФПЛ. Он успешно проявил себя на телевидении, был одним из тех, кого действительно интересно слушать. Карпин настоящий профессионал, и у него получается все, за что он берется.
"Советский спорт"
– Чего не хватает Карпину, чтобы вернуться в тренерскую профессию?
– Ему всего хватает. Не понимаю некоторых руководителей. Вот вылетает команда, а ее тренер по-прежнему востребован. А специалист, с которым клуб дважды становился серебряным призером, никому не нужен. По каким критериям происходит выбор? Видимо, люди решают свои задачи, менее амбициозные.
Уверен, Валерий Георгиевич хочет тренировать, тем более он это умеет и его способности могут пригодиться любому клубу РФПЛ. Он успешно проявил себя на телевидении, был одним из тех, кого действительно интересно слушать. Карпин настоящий профессионал, и у него получается все, за что он берется.
"Советский спорт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.